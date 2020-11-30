Турецкие саперы помогают азербайджанским военным в разминировании территорий

Специалисты инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Турции приступили к обезвреживанию мин, самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Агентство Анадолу.

Кроме того, турецкие саперы будут проводить тренинги для коллег из азербайджанской армии.

«Команды по обнаружению и уничтожению мин, самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ наших Сухопутных войск начали оказывать поддержку братской азербайджанской армии в районах, освобожденных от оккупации Армении, а также будут проводить тренинги для подразделений ВС Азербайджана», — говорится в сообщении.