Турецкие министры провели переговоры в Триполи — ФОТО

Высокопоставленная делегация Турция посетила в среду столицу Ливии.
В состав делегации вошли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает Анадолу.
В аэропорту Триполи турецкую делегацию встречал глава МИД Ливии Мухаммел Тахир Сияла.
Далее по программе состоялась встреча турецкой делегации с главой признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.
В ходе переговоров обсуждена тема развития двусторонних связей, сообщили в ливийском правительстве.
Затронуты пути углубления связей между дружественными странами в свете последних событий в Ливии и усилия международного сообщества по урегулированию ливийского конфликта.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по привлечению турецких государственных и частных компаний к инвестированию и реализации проектов по восстановлению инфраструктуры Ливии и разработке нефтяных месторождений этой страны.
Отдельно затронут вопрос укрепления обороноспособности Ливии.
Делегация Турции также провела встречу с главой Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.