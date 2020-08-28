Турецкие F-16 «перехватили» греческие F-16 над Средиземным морем

Турция 27 августа «перехватила» шесть F-16 ВВС Греции над Средиземным морем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение турецкого Минобороны.

«27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова всеми возможными путями, в том числе военными, защищать свои интересы в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

Ранее Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз неоднократно осуждал действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.