Турецкие благотворители оказали помощь нуждающимся семьям в Азербайджане

Фонд помощи молодежи (GYF), основанный турецкими благотворителями в Азербайджане, оказал помощь четырем тысячам нуждающихся семей, сообщает Агентство Анадолу.

Гуманитарная акция была приурочена к священному для мусульман месяцу Рамазан.

Посылки с помощью, в основном продуктами питания, доставлены семьям павших героев и ветеранов войны в Карабахе, одиноким пенсионерам, а также малообеспеченным гражданам.

Посылки были распределены среди малоимущих жителей Баку и других городов Азербайджана, в том числе среди жителей регионов, пострадавших от атак Армении в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава GYF Ахмет Теджим поблагодарил турецких благотворителей за поддержку, оказанную нуждающимся семьям Азербайджана.

«Сотрудники GYF посетили семьи павших героев и ветеранов Карабахской войны не для того, чтобы оказать продовольственную помощь, а чтобы разделить их боль», — сказал Теджим.