Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на личный источник в иракских органах безопасности.

Отмечается, что обстрел совершили по военному лагерю Зликан, ставшему базой для турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака.

«Ракеты были выпущены из города Мосул, информации о потерях в результате обстрела пока нет», — рассказал источник.

Отмечается, что позже управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане заявило, что девять ракет были запущены с грузовика из района Баашика провинции Найнава.