Турецкая организация «Серые волки» официально запрещена во Франции

Турецкая националистическая организация «Серые волки» официально запрещена на территории Франции. Об этом заявил глава МВД французской республики Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

По его словам, движение было распущено на совете министров в соответствии с поручением президента Франции Эммануэлем Макроном.

«Как подробно изложено в указе, который я представил, оно (движение. – ред.) разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям», — уточнил Дарманен.

Вместе с твитом французский министр разместил публикацию документа о запрете организации.(Газета.Ru)

| 2020-11-04T18:09:28+04:00 4 ноября 2020, 19:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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