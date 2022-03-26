Турецкая газета Star рассказала о движении у входа в Босфорский пролив инородного тела, похожего на мину. Об этом она сообщила в субботу, 26 марта.

Star уточнила, что предмет был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Также сообщается, что командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта.

Как позже добавила газета, Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации предмета. «Напоминающий мину объект был взят под контроль группами подводной обороны, было предпринято вмешательство для его нейтрализации», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявила, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ЦОС отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов. В ФСБ также рассказали, что ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного (lenta.ru)