Индийские военно-морские силы и Организация оборонных исследований и разработок провели успешные испытания многоцелевой подводной морской мины. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики.

«Индийские ВМС успешно провели боевую стрельбу по разработанной в Индии ультрасовременной подводной морской мине, предназначенной для противодействия малозаметным кораблям и подводным лодкам», — заявили в министерстве. Мина готова к вводу в эксплуатацию, подчеркнули в индийском военном ведомстве.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, комментируя испытания мины, подчеркнул, что она «еще больше повысит возможности индийских ВМС в ведении подводной войны».

Нью-Дели на фоне роста напряженности в отношениях с Пакистаном после теракта на индийской союзной территории Джамму и Кашмир провел серию испытаний военной техники на море, в воздухе и на суше.