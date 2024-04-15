У заднего входа в парламент Грузии проходит акция. На месте собрались представители общественных организаций и СМИ, которые развернули баннеры с надписью: «Нет российскому закону!». Присутствующие на акции опротестовывают законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который будет рассматриваться юридическим комитетом.

На месте мобилизована полиция.

Кроме того, следует отметить, что помимо намеченной на утро акции, акция против законопроекта пройдет перед парламентом вечером в 19:00.

«Борьба за европейское будущее Грузии продолжается. Не оставайся дома, выходи на улицу. «Российский закон» касается всех граждан Грузии! «Российский закон» — это большая стена между Грузией и Европой! Да — Европе! Нет — российскому закону!», — говорится в информации, распространенной организаторы в соцсети.

Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Проект, представленный фракцией «Грузинская мечта», сегодня комитет по юридическим вопросам обсудит в первом чтении. (Грузия online)