Толпа митингующих снова собралась у входа в аэропорт. Силовики подтягиваются к зданию и прочёсывают территорию.
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становлены личности 510 человек, устроившие беспорядки в аэропорту Махачкалы. Идет сверка баз МВД и Минобороны, сообщают власти республики.
«Уже есть 84 человека, подлежащих частичной мобилизации. Есть лица, находящиеся в розыске, и есть установленные 17 провокаторов», – говорится в информации
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Участники массовых погромов покидают территорию аэропорта в Махачкале.
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Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. Об этом говорится в сообщении Росавиации.