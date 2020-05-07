Туманное будущее Саакашвили

Согласно последним сведениям из Киева, экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ Украины. Как передает РБК, об этом сообщил главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов, а позднее подтвердил и сам политик.

О своем новом назначении Саакашвили сообщил в разговоре с Deutsche Welle. По его словам, он получит должность главы исполнительного комитета совета. Бутусов писал, что Саакашвили станет секретарем совета, возглавляет который президент страны Владимир Зеленский.

По словам главного редактора Цензор.Нет, Саакашвили в совете может обладать расширенными полномочиями вплоть до участия в заседаниях правительства. «По данным источников Цензор.Нет, близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача — определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», — написал Бутусов.

Про Национальный совет реформ известно, что создан он был в 2014 году по указу президента Петра Порошенко. Это консультативный орган, состав которого утверждает глава государства. «Целью деятельности Национального совета реформ является обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине, налаживание эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в процессе осуществления реформ с привлечением к сотрудничеству по этим вопросам международного сообщества»,- говорится в описании совета.

И, конечно, возникают вопросы. Например, что в реальности может дать Украине экс-президент Грузии, работая в этом Совете? Он успешный реформатор, но хочет ли реального запуска реформ президент Зеленский, который уже год у власти, а пока никаких особых преобразований не провел? Саакашвили не может не видеть этого — тогда на что же он рассчитывает? На эти вопросы # ответили известные тбилисские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— При правильном подходе назначение Саакашвили может принести достаточно большую пользу. Во-первых, у него действительно есть опыт успешных реформ. Во-вторых, и это ещё более важно, у него есть опыт политического фиаско, которое последовало после этих самых успешных реформ. Почему это важно, думаю, понятно — за одного битого двух небитых дают. И наконец, у него есть достаточно серьезные связи и авторитет среди определенных кругов на Западе. Весь вопрос в том, удастся ли команде Зеленского использовать эти качества Саакашвили.

Хочет ли Зеленский реформ? Однозначно да, ему нужна success story. Другое дело, хватит ли у него для этого власти и политической воли. Что касается мотивов Саакашвили, тут мы можем только гадать, но думаю, что для него очень важно быть в игре.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В ситуации с назначением Михаила Саакашвили на новый пост в Украине есть и плюсы и минусы. Минус очевиден — крайне сложное политическое поле в стране, наличие разных сил, включая политиков, олигархов, криминал и так далее. Успех Саакашвили в Грузии во многом был определен фактически единоличным правлением, что давало возможность принимать решения и строго следовать цели без оглядки на кого-либо. В Украине это вряд ли возможно даже для президента. Конечно, у медали две стороны и полнота власти часто ведет к превышению полномочий, но также и наделяет рычагами доводить начатые инициативы до результата. Для Саакашвили новая должность — это вызов, который может привести к большому успеху, если его инициативы будут реализованы, или провалу, если они будут зарублены бюрократией или борьбой элит, которая обязательно постарается всю вину возложить на него. Здесь стоит отметить, что позиция вице-премьера, которую обсуждали ранее — давала свободу всем недругам Саакашвили или президента Зеленского ругать за все именно Мишу. А позиция в Нацсовете эту вероятность уменьшает. Посмотрим.

С точки зрения того, что Саакашвили может дать Украине, можно рассуждать долго, факт в том, что это очень опытный политик, который прошел со своей страной войну, прошел период гигантских реформ, реализованных им и его командой, прошел двоякий опыт единоличного правления и так далее. У него очень хорошие связи на Западе и возможности, которые (если он будет иметь полномочия и пост) внесут свой вклад в развитие Украины. Мы не знаем, является его назначение реальным желанием власти проводить реформы или очередным публичным ходом, или элементом внутриполитической борьбы. Все это будет видно уже скоро.