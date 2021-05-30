Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0) впервые встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже!

Мы снова поговорим, и я смогу заверить его, что останусь голодным [до побед]. Я голоден, являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол», – сообщил немецкий специалист. (sports.ru)