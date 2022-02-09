В фильме «Укрощение строптивого» с участием неподражаемого Адриано Челентано есть такая фраза: «Ты на самом деле такой или просто притворяешься? На что следует ответ: «Я на самом деле такой, притворяюсь».

Фраза эта мне вспомнилась после того, как я услышал откровение генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Он то ли притворялся, то ли на самом деле говорил о перспективах установления мира на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Зась подчеркнул, что есть некоторый осторожный оптимизм по поводу урегулирования.

По его словам, после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.

«Безусловно, очаги напряженности есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Но по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Так быть не должно», — заявил он.

По словам генсека, перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы, это большой и сложный объем работы, но тем не менее это позволит существенно укрепить безопасность региона: «Есть осторожный оптимизм насчет того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но в любом случае надо приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира».

Несомненно, в регионе есть напряженность, причем не только на армяно-азербайджанской границе. В первую очередь, в Нагорном Карабахе Азербайджана, где дислоцировались так называемые российские миротворцы.

Зась на «голубом глазу режет правду-матку», говоря о том, что после ввода российских миротворцев кровопролитие прекратилось. Ведь он там был. И видел своими глазами, что происходит.

При этом он не заметил, ни армянского террориста Норайра Мирзояна, непонятным образом как проскочившего посты российских миротворцев. Не заметил и того, что террорист, как бы в шутку бросил гранату в сторону азербайджанских военнослужащих и российских «миротоворцев».

Он также смотрел, но не видел, что азербайджанские автомобили на собственной территории подвергаются унизительному досмотру со стороны российских «миротворцев» и «миролюбивых армян».

Кроме того, «осторожный оптимист» Зась не удосужился заметить незначительный нюанс: армянские бандформирования при попустительстве российских «миротворцев» периодически подвергают обстрелу села в Тертерском районе и вблизи Агдама.

Поистине, цинизм Зася можно поставить на одну чашу весов с армянским. При наличии на азербайджанской земле армянских бандформирований, к которым лояльно относятся российские миротворцы, говорить о начале другой эпохи, или притворяться, или быть таким.

Понятно, что Зась – просто говорящая голова ОДКБ (читай России), который пытается представить российский военный контингент, как спасителей. Но, пребывая на территории Азербайджана, они спасают не азербайджанцев. И даже не армян, которых используют ради собственных интересов. Для Кремля на Южном Кавказе нет друзей, нет врагов. Сегодня армяне – друзья, завтра – азербайджанцы, а может даже грузины.

Москва сегодня грезит мыслью о возрождении СССР, пусть и не в былом формате, но с неизменным подчинением России. С Казахстаном получилось, на очереди Южный Кавказ. И в вопросе армяно-азербайджанского конфликта применяется древнейший, но эффективный метод: «Разделяй и властвуй».

Однако сегодня Армения более подвластна России. И именно поэтому Зась видит то, что угодно видеть Кремлю…