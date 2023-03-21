Как сообщает Анадолу, об этом говорится в заявлении ЦИК.

Политики подали заявки на участие в выборах, комиссия изучила их и постановила, что эти лица имеют законные основания участвовать в президентской гонке 14 мая. До 27 марта каждому из кандидатов нужно предоставить в ЦИК протоколы со 100 тыс. подписей избирателей для окончательного выдвижения.

Среди одобренных кандидатов глава Партии Родина Догу Перинчек, председатель Партии родной страны Мухаррем Индже, выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган, председатель Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан.