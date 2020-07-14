ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатов в президенты

ЦИК Беларуси назвал пять претендентов на пост главы государства. Во вторник, 14 июля, ведомство зарегистрировало в качестве кандидатов в президенты жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева, главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня, а также действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом ЦИК отказал в регистрации бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Ведомство заявило о несоответствии в декларации о доходах Бабарико, считающегося одним из главных соперников Лукашенко, и его имуществе, а также об участии иностранной организации в его избирательной кампании.

В случае Цепкало Центризбирком указал на недостающие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Кроме того, секретарь ЦИК Елена Дмухайло указала на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

Команда Бабарико заявила о намерении обжаловать решение ЦИК в суде. Юрист штаба Максим Знак указал, что никаких документов в обоснование отказа в регистрации предоставлено не было.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.