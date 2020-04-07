Цифры сильнее слов

Форс-мажор не терпит лжи и популизма. В период, когда идет реальная, ежедневная борьба с COVID-19, есть огромная потребность в правде и в ответственности со стороны политиков, государственных деятелей. Начну же с цитирования статуса экс-депутата ВР Украины Борислава Березы. «Вчера утром я написал о том, что у Зеленского планируют озвучить, что показатели низкой заболеваемости и смертности в Украине — это результат карантина и конечно же личная заслуга «величайшего лидера современности» по версии Мендель и Ермака. А уже вечером Зеленский оправдал мой инсайд заявив: «Уменьшение количества заболевших коронавирусом — это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными». Что можно сказать? Он и манипулирует и врет одновременно. Потому что в Украине за все время протестировано всего 5864 человек. И у трети из них выявлен коронавирус»,- сказано в посте Б.Березы.

Информация о количестве протестированных на коронавирус в Украине действительно шокирует. Потому, что в эту страну из-за границы вернулись десятки тысяч гастарбайтеров. В подавляющем большинстве случаев их никто даже не проверял на COVID-19. И это наводит на мысль о том, что зараженных коронавирусом в этой стране в реальности далеко не 1462 человека, как объявляет Минздрав Украины. При этом, просто шокирует даже официальная цифра, гласящая, что умерли от болезни 45 человек. То есть, погибает в Украине каждый 132-й из протестированных на COVID-19.

А теперь, давайте посмотрим на происходящее в иных странах. Печальным, если не сказать позорным, лидером региона по числу зараженных коронавирусом является Армения. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом написал на своей странице в «Facebook» премьер-министр Армении Никол Пашинян. Таким образом, на 11.00 7 апреля общее число подтвержденных случаев заражения в РА составляло 853 человека. Погибших от него там тоже 8 человек. Но, тут нужно учесть и то, сколько было протестировано на коронавирус. Таковых, к примеру, 7 числа, по словам Пашиняна, было всего 211 человек. Из которых, как видим, каждый десятый оказался зараженным. Всего же, с начала момента борьбы с COVID-19, в РА было протестировано менее 5.000 человек. То есть, в РА у почти каждого шестого проверенного выявлен коронавирус.

Учитывая, что на Армению приходится одна пятая населения Южного Кавказа, данная статистика более, чем однозначно показывает, что руководство РА пытается хитрить и юлить, дабы не признавать реальный размах распространения коронавируса в стране. Чего стоит хотя бы заявление министра здравоохранения РА Арсена Торосяна о том, что «Грузии просто повезло, поскольку там не было супер-распространителей коронавируса». Эта примитивная и жалкая попытка оправдать возмущение армянской общественности в связи с тем, что в соседних с РА странах гораздо меньше зараженных COVID-19. Ведь, супер-распространители коронавируса, как ни крути, это граждане РА и никто, кроме руководства РА не несет за них ответственность.

Еще одна попытка руководства РА оправдаться за провал состоит в том, что ее пропагандисты сетуют на то, что в РА якобы больше тестов на коронавирус провели и потому, мол, там и зараженных больше, чем в Грузии. Но, если армянские эксперты принялись рассуждать о числе тестов, то придется их очень сильно расстроить. Это не та тема, за которую им стоит браться, дабы оправдать провалы руководства страны-оккупанта. Совсем даже наоборот, прикосновение к этой статистике показывает, насколько РА отстает от Азербайджана.

В нашей стране было обнародовано количество проведенных до сих пор тестов на выявление коронавируса нового типа. Как в понедельник сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за минувший период было проведено более 45 тысяч тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вдумайтесь в эту цифру! А потом, подсчитайте и сделайте выводы. Они очевидны. В Азербайджане протестировано в 9 раз больше человек, чем в Армении и в 8 раз больше, чем в Украине.

При этом, в Азербайджане, по состоянию на 7 апреля, было 717 зараженных и 8 погибших. То есть, у нас погибло от коронавируса столько же, сколько в РА, при этом зараженных на 136 человек меньше. А в сравнении с Украиной, у нас на 745 меньше зараженных и на 37 меньше погибших. При, повторюсь, многократно большем числе проверенных на коронавирус. В нашей стране лишь каждый 62 проверенный на COVID-19 оказался зараженным. Погибшим же оказался каждый 5625-й. Все эти цифры, лучше тысячи статей в СМИ и речей политиков, показывают, кто и как в реальности действует в условиях форс-мажора.