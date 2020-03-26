Цифровизация экономики и образования – лучшее средство от пандемий

Охватившая мир пандемия коронавируса ставит новые задачи в контексте развития электронных технологий и перехода к дистанционной системе образования, сообщил # профессор, доктор экономических наук Салех Мамедов.

Проникновение вируса новой пневмонии в Азербайджан усугубляется тем, что коронавирус подхватила местная экономика, в частности, ее нефтяной сектор. Ситуация усугубляется экономическим спадом и катастрофическим отставанием местной научной мысли. И несмотря на то, что накопленные за годы высокой и стабильной цены нефти валютные резервы способны несколько облегчить ситуацию, если не будут приняты экстремальные меры, положение в стране ухудшится.

По мнению экономиста, имеются возможности перенаправить разрушительную энергию внешних шоков в позитивное русло, и если руководствоваться задачей максимального использования негативного потенциала в русле преобразования его в полезные экономические тенденции, страна не только переживет надвигающиеся катастрофы, но заложит фундамент новой эры технологического и экономического прогресса.

Эксперт считает, что первой и наиболее важной задачей на волне текущих вирусных атак является переход к цифровой экономике. «Мир виртуализируется, развиваются цифровые технологии — каждое движение, все процессы, которые мы наблюдаем сегодня в мире, претерпевают электронную трансформацию – электронные правительства, бизнес, образование внедряются повсеместно. Эти процессы переживают все направления деятельности человека — пресса, транспорт, строительство, торговля и даже войны. С каждым годом расширяется роль Интернета в жизни людей, сотрудники многочисленных предприятий в мире работают дистанционно», — продолжил экономист.

А ведь эта возможность как нельзя кстати пригодилась бы жителям нашей страны, принимая во внимание призывы правительства к гражданам не покидать свои дома. Они могли бы оставаться в своих домах, работая дистанционно и не подвергая себя и близких опасности заражения вирусом. Необходимость выходить из дома, простаивая в автомобильных пробках, для большинства людей отпала бы сама собой в результате перехода на электронный формат государственных и бизнес-услуг, транспорта, образования и пр. сфер.

Здесь нелишне отметить, что первые решения и программа по созданию электронного правительства были приняты еще в 2004 году, напомнил Мамедов. И хотя в процессе этой работы были приняты меры, к сожалению, результат не оправдал ожиданий. Например, с переходом на электронный формат работы государственных служб должна как минимум вдвое сократиться численность государственных чиновников, однако в нашем случае этого не происходит. Почти половина новых рабочих мест, созданных в минувшем году, пришлась на долю государственных услуг. «Конечно, новые рабочие места, производственные и сервисные объекты были очень хорошей мерой, но мы не должны забывать, что государственный служащий, в котором нет особой нужды, становится серьезным бременем, препятствием для развития общества», — по утверждению ученого, переход к электронным технологиям основан на двух базисных факторах – это программирование и развитие технологий.

К сожалению, практически все программное обеспечение, которое мы используем в области цифровизации, производится в зарубежных странах. Между цифровыми технологиями есть существенная разница и вот в чем она заключается: компания, которая разрабатывает программу, является бессрочным владельцем этой технологии (даже если она продает название). Нам нужно думать, что в разгар цифрового противостояния это может быть использовано против нас, отметил экономист. На текущий момент именно программирование становится масштабной отраслью, которая обеспечивает судьбу, экономику, бюджет, развитие и безопасность государств. Все развитые страны имеют суперсовременную индустрию программирования, и в этой области задействованы самые богатые люди планеты. С этой точки зрения, ежегодные инвестиции в индустрию программирования должны быть увеличены, по крайней мере, до одного миллиарда долларов, следует также пресечь отток квалифицированных кадров, вернуть проекты, переданные иностранным компаниям, говорит ученый.

«Легко ли представить, что страна с такими финансовыми ресурсами, снабжавшая в свое время все советское пространство нефтегазовым оборудованием, не сможет наладить производство научно-технической продукции по истечении 28 лет с обретения независимости? – вопрошает Мамедов. – Нам нужно налаживать собственное высокотехнологичное производство – в этом направлении следует задействовать ресурсы всей страны. Научно-техническое производство следует освободить от большинства действующих в этой сфере налогов на несколько лет.

Но давайте приглядимся к нашему налоговому законодательству – в то время как технологическое оборудование, ввозимое из-за рубежа, освобождается от НДС, национальные производители технологий облагаются 18-процентным налогом на добавленную стоимость. По этой причине технологический продукт местной компании стоит на 18% дороже, чем импортный».

Здесь стоит припомнить житейскую мудрость, которой подчинена философия экономического роста – не давай бедному рыбу, а научи его удить. С этой точки зрения приоритеты развития страны находятся в плоскости мобилизации всех возможностей для повышения уровня образования. При этом нужно понимать, что образование населения не ограничивается дошкольными и школьными общеобразовательными учреждениями, техникумами и вузами – процесс образования и обучения должен быть непрерывным и охватывать все возрастные и социальные категории.

В то же время последние события, связанные с карантином в учебных заведениях, показали необходимость внедрения электронной системы образования, доступной каждому, считает профессор. Соответствующая этой цели программа должна быть организована таким образом, чтобы можно было донести информацию до всего населения и установить контакт за секунды. «Технологии, созданные западными странами, позволяют делать это, и если бы мы могли создать в стране индустрию программирования, талантливые азербайджанские ученые, безусловно, внесли бы серьезный вклад в эту область», — продолжил Мамедов.

По его словам, переход к онлайн-образованию в десять раз эффективнее, чем его приостановка. «Уже 20 дней учителя и учащиеся — 25% населения страны не могут учиться и это обстоятельство нанесло стране более чем в 1 миллиард долларов ущерба. При организованном переходе образовательного процесса в режим онлайн обошлось бы без упомянутых потерь, а все расходы на образование сократились бы примерно на 30-99% по различным его сегментам. Кроме того, участники образовательного процесса увеличили бы уровень владения ИТ технологиями – наиболее важной и передовой областью науки, повысили бы свой IQ как минимум на 30%. В то же время, это безусловная экономия на транспортировке, дорожных расходах, топливе, оборудовании, времени, бумажных затратах и пр. расходах».