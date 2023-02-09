Церковь Англии отныне будет благословлять браки однополых пар.

За такое решение проголосовали члены Генерального Синода Церкви Англии, говорится на его сайте.

«Генеральный Синод Церкви Англии приветствовал предложения, которые позволят однополым парам прийти в церковь после заключения ими гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения Богу или получить божье благословение», — отмечается в заявлении.

Епископы Церкви Англии в своем заявлении также принесли извинения представителям ЛГБТК+ за то, что они сталкивались с «неприятием, отторжением и враждебностью» в церквях, а также за то влияние, которое это оказало на их жизнь.

Вместе с тем ранее англиканские епископы после шестилетней внутрицерковной дискуссии отказались поддерживать инициативу, которая позволила бы священникам Церкви Англии венчать однополые пары. Они сошлись в том, что парам одного пола будет предоставляться «максимально широкая пастырская опека», а для желающих получить благословение были составлены специальные молитвы, однако при этом «не будет меняться учение Церкви о святом супружестве», как о союзе «между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь».

Нецерковные браки между представителями одного пола в Англии, Шотландии и Уэльсе начали регистрировать в 2014 году, а в Северной Ирландии — в 2020 году.