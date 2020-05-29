Цены на нефть марки Brent опустились до 35,65 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% — до 35,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% — до 33,18 доллара за баррель.