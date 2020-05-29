Цены на нефть марки Brent опустились до 35,65 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% — до 35,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% — до 33,18 доллара за баррель.
При этом цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,6% — до 35,08 доллара за баррель.
Данные управления энергетической информации минэнерго за четверг показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей.(РИА Новости)