Цены на азербайджанскую нефть повысились

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 22 июня составила 43,94 доллара за баррель, что на 1,08 доллара больше предыдущего показателя, сообщает источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,41 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 43,81 доллара за баррель, что также на 1,21 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 июня составила 42,80 доллара, что на 1,37 доллара больше предыдущего показателя.(Trend)