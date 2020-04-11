Центр Гейдара Алиева поддержал Турцию

11 апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена видеопроекция флага Турции.

В знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки будет демонстрироваться флаг одного из государств, пострадавшего от вируса, передает Report.

С 3 апреля флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании и Россия.

| 2020-04-12T00:05:28+00:00 12 апреля 2020, 02:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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