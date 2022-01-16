Ученые центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины против COVID-19 на основе нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия -1» замдиректор центра Денис Логунов.

По его словам, обсуждается вариант создания поливалентного «Спутника» на основе «дельты» и «омикрона» или «уханя» [исходный штамм COVID-19] и «омикрона». Логунов объяснил, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма будет защищать от новых вариантов вируса, а другая часть на основе «омикрона» — защищать от заражения мутирующими от него штаммами.

Ученый считает, что с появлением «омикрона» в стране начнет сильно расти число новых случаев заражения. Логунов добавил, что расслабляться рано.

«Идея вакцинации населения от ковида [состоит в] сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность», — резюмировал он.

Ранее cообщалось, что в ВОЗ назвали омикрон-штамм менее опасным, чем предшествующие разновидности вируса. В организации заявили, что Россия все еще находится на пике эпидемии.