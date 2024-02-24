На фоне обсуждения в сети фейковой новости о закрытии почтового сервиса Google Gmail Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) намекнул на появление почтовой службы XMail. Об этом сообщает портал PCMag.

Один из сотрудников X написал Маску: «Когда создадим XMail?», на что бизнесмен ответил: «Уже на подходе». Илон Маск не уточнил, является ли это шуткой или он действительно планирует создать собственный почтовый сервис XMail на основе социальной сети X.

Кроме того, ранее в сети пользователи принялись обсуждать якобы предстоящее закрытие сервиса Gmail от Google в 2024 году. Однако это не так: Google лишь откажется от поддержки старой HTML-версии Gmail, которая использовалась на устаревших компьютерах. Gmail продолжит работать в обычном режиме и будет доступен для всех желающих.

Вскоре после приобретения Twitter в октябре 2022 года Илон Маск неоднократно высказывался о своих планах сделать из X так называемый суперапп, который был бы не просто соцсетью, а американским аналогом WeChat. Например, в конце года стало известно, что на базе соцсети появится платежная система по аналогии с PayPal и Apple Pay. В 2024 году в соцсети также заработали видео- и аудиозвонки, которые были доступны сначала только подписчикам X Premium, а теперь стали появляться у всех пользователей.