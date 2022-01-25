На прошедшем 18 января под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова совещании по теме продовольственной безопасности в стране и предстоящим в этой сфере задачам обсуждались меры по борьбе с ростом цен и другие вопросы.

Глава правительства отметил в своем выступлении продолжение в прошлом году тенденций социально-экономического развития и минимизацию негативного влияния пандемии на экономику республики. На совещании были перечислены факторы, вызвавшие глобальное подорожание, в том числе изменения климата, нарушение баланса спроса и предложения, рост транспортно-логистических затрат и подорожание энергоносителей.

Причиной инфляции правительство в очередной раз указало глобальные ценовые тренды. Вердикт таков: как следствие роста цен на продовольствие в мире в большинстве стран, в том числе у основных торговых партнеров Азербайджана, повысилось инфляционное давление. Это отразилось и на Азербайджане, где преимущественно подорожали импортируемые продукты. Примечательно, что на этом фоне среднегодовая инфляция, по данным Центробанка, составила в прошлом году лишь 6,7 процентов. Показатель достаточно скромный, хоть и выходит из целевого диапазона регулятора.

Впрочем, на заносимую природу ценового роста указал накануне и директор Центра анализа и коммуникации Азербайджана Вюсал Гасымлы. «Мы импортировали инфляцию, то есть это инфляция, которая возникла в связи с повышением цен на импортируемые товары и значительным притоком в Азербайджан иностранной валюты. Положительное сальдо торгового оборота Азербайджана поддерживает стабильность нацвалюты. Предотвращение роста цен является одной из актуальных задач мировой экономики, а также и Азербайджана», — сказал он. Независимые экономисты придерживаются иной точки зрения.

По данным правительства, около 60% инфляции в Азербайджане в минувшем году сформировалось за счет роста цен на продовольственные товары. Сообщается также, что за прошлый год продукции сельского хозяйства и продовольствия в целом было импортировано на $2,1 млрд, а это 18% всего импорта.

Не умаляя значения глобального ценового роста, экономист Натиг Джафарли утверждает в беседе с #, что удорожание государственных тарифов на газ, электроэнергию, воду и автомобильное горючее сильно подстегнуло цены. Кроме того, говорит собеседник, в стране поднялись регулируемые государством пошлины, что также способствует росту цен. На взгляд эксперта, потребительская инфляция достигла двузначных значений и в разы выше планки, заявленной Центробанком.

В свою очередь экономист Неймат Алиев задается вопросом, почему в таком случае наш ненефтяной экспорт подорожал лишь на 7,7% в минувшем году: «По словам госчиновников, продовольственная инфляция на зарубежных рынках была еще более сильной. По этой логике, наши экспортеры должны были продавать на 30 – 40% дороже, но этого почему-то не произошло. Значит ли это, что экспортные цены учитываются неправильно? Кроме того, таможня заявляет, что подорожание импорта на 21% обусловлено процессами на зарубежных рынках. В таком случае следовало бы пояснить, почему наши товары вывозятся в разы дешевле?»

Касаясь плана мер «Об усилении борьбы с инфляцией», порученного разработать специально созданной для этой цели рабочей комиссии, экономист недоумевает, почему работа в упомянутом направлении не велась раньше. «Ведь еще 7-8 лет назад правительство заявляло о планах поднять самообеспеченность пшеницей до ста процентов», — комментирует он.

Экономист Эльданиз Амиров пояснил, что правительственные меры направлены на предотвращение искусственного завышения цен: «Мировые рынки переживают пиковые за последнее десятилетие ценовые тренды и это создает дополнительные возможности для бизнеса, использующего ситуацию для повышения собственных расценок даже выше тех значений, что вызваны инфляцией, — говорит он. – Поскольку мы зависим от импорта, целесообразно понизить ввозные пошлины и предотвращать искусственное завышение цен административными мерами».