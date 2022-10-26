Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.

«Цена на уголь в Австралии и природный газ в США ожидается вдвое больше, чем в среднем за прошедшие пять лет, цена на природный газ в Европе может вырасти в четыре раза», — говорится в октябрьском отчете Всемирного банка.

Также организация прогнозирует, что предел цен на российскую нефть, который обсуждают страны «группы семи», не сработает без участия развивающихся экономик.

«Предлагаемый G7 предел цен на российскую нефть может повлиять на приток топлива из РФ, но этот механизм не проверен и для достижения целей потребует участия крупных развивающихся рынков и экономик», — сказано в отчете банка.

Еще организация предупреждает, что высвобождение США нефти из стратегического резерва должно закончиться, иначе страна окажется в опасном положении. «Высвобождение нефти из стратегических резервов должно закончиться в этом году, дальнейшее высвобождение поставило бы запасы под угрозу оказаться на очень низком уровне», — говорят в банке.