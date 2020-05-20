Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 миллиона баррелей.