Спотовая цена природного газа в Европе обновила исторический рекорд, преодолев рубеж в $2300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures в пятницу, 4 марта.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $2391 за тысячу кубометров, тогда как в четверг торги завершились на уровне $1724.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

Среди причин роста цен на газ вторжение войск России в Украину, также похолодание в Европе. Кроме того, на европейском континенте на этой неделе снизилась выработка электроэнергии за счет возобновляемых источников – ветрогенерации. Еще одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу. (корреспондент.нет)