Нарушаются равноправие и имущественные права дольщиков, охраняемые Конституцией, законами и международными договорами Азербайджанской Республики по правам человека.

Введение: Анализ объективных и субъективных факторов, влияющих на стоимость оставшихся у граждан государственных приватизационных паев (чеков), всегда был актуален. Принимая во внимание ожидаемые масштабные приватизационные проекты, можно сказать, что анализ этих объективных и субъективных факторов становится еще более необходимым. Вопрос, затронутый в данной статье, юридически проанализирован с учетом теоретических и практических оснований.

Во-первых: влияние отдельных приватизационных проектов на государственные приватизационные паи (чеки).

Процесс приватизации государственного имущества, как и сейчас, также будет продолжаться и в будущем. Мы считаем, что стоимость всего государственного имущества, которое может быть приватизировано в будущем, составляет около 200 миллиардов манатов. Как известно, 65% всего приватизируемого государственного имущества должно быть приватизировано государственными приватизационными паями (чеками). При этом стоимость доли, выпадающая из отведенного для приватизации государственного имущества на каждый государственный приватизационный пай, составляет 81 тысячу манатов.

Безусловно, одним из объективных факторов, влияющих на стоимость этой доли недвижимости, является ежегодное изменение уровня инфляции на рынке. Например, можно предположить, что доля Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в оцениваемых 200 миллиардах манатов государственного имущества, которое может быть приватизировано в будущем, составляет в среднем 80 миллиардов. Мировые цены на нефть могут колебаться. Если цена на нефть вырастет, стоимость SOCAR может составить более 80 миллиардов, а если эта цена упадет, стоимость компании может оказаться меньше 80 миллиардов.

Все это дает основания для того, чтобы номинальная стоимость государственных приватизационных паев (чеков) определялась законом в соответствии с правилами, принятыми в международной системе ценных бумаг, и чтобы эта номинальная стоимость ежегодно корректировалась законом в соответствии с инфляцией. То есть, если номинальная стоимость государственных приватизационных акций (чеков) на этот год составляет 81 тысячу манатов, то эта стоимость на следующий год может быть увеличена или уменьшена по закону на основании данных, подготовленных экономистами в соответствии с инфляцией.

Согласно пункту 5.5 «Правил торговли, общественного питания, бытовых и других услуг в Азербайджанской Республике», утвержденных Постановлением Кабинета Министров № 94 от 03.04.2014 г., «Купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг (акции, облигации) и др.) регулируются соответствующими законами».

Поэтому мы считаем, что номинальная стоимость государственных приватизационных паев (чеков) должна определяться законом в соответствии с правилами, принятыми в международной системе ценных бумаг. В последствие следует поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти регламентировать эту номинальную стоимость в законодательном порядке с учетом ежегодной инфляции.

Мы считаем, что некоторые нормы нормативно-правовых актов о процессе приватизации государственного имущества нарушают основные права человека владельцев государственных приватизационных акций (чеков), охраняемые Конституцией Азербайджанской Республики и международными документами по правам человека. Наше мнение подтверждается следующим:

Статья 18 Закона Азербайджанской Республики № 878-IQ от 16 мая 2000 года «О приватизации государственного имущества» гласит, что государственные предприятия, имеющие большое значение для экономики страны, приватизируются по отдельным проектам с целью привлечения стратегического инвестора в предприятие, на продажу выставлено 51 и более процентов его акций (статья 18.1).

Правила приватизации государственных предприятий по индивидуальным проектам и перечень государственных предприятий, приватизируемых в соответствии с этим правилом, определяются соответствующим органом исполнительной власти (статья 18.2).

В пункте 4.1 Второй Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике, утвержденной Указом Президента № 383 от 10 августа 2000 года «Приватизация государственных предприятий по индивидуальным проектам», говорится, что государственные предприятия и объекты, имеющие большое значение для экономики страны, приватизируются по отдельным проектам, и в целях привлечения стратегического инвестора на предприятие выставляется на продажу 51% и более его акций, оставшиеся части акций (кроме части, направляемой на льготную продажу трудовому коллективу) Решением Президента Республики Азербайджан или Государственным комитетом по делам имущества Азербайджанской Республики, направляется на денежные аукционы и специализированные чековые аукционы или реализуется на инвестиционном конкурсе (пункт 4.1.1).

Правила приватизации государственных предприятий по индивидуальным проектам, перечень этих предприятий и пропорции продажи акций устанавливаются Президентом Азербайджанской Республики (пункт 4.1.2).

Государственный комитет по имущественным вопросам может привлечь финансового консультанта к процессу приватизации отдельных проектов (пункт 4.1.3).

Мы считаем, что как статья 18 Закона Азербайджанской Республики от 16 мая 2000 года «О приватизации государственного имущества», так и статья 4.1 Второй Государственной программы нарушают право собственности граждан, владеющих государственными приватизационными паями (чеками), которое в свою очередь охраняется Конституцией Азербайджанской Республики и международными договорами по правам человека.

Так, Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы» от 29 сентября 1995 года, подписанный нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, утвердил Закон о государственной Имущество в Азербайджанской Республике за 1995-1998 годы Принимая во внимание требования, указанные в Разделе 3 Государственной программы приватизации (I Государственная программа) под названием «Доля государственной приватизации», мы можем сказать, что:

Государственный приватизационный пай (чек) является официальным государственным документом, подтверждающим наличие у собственника права собственности на государственное имущество. То есть государственные приватизационные акции (чеки) являются документом, подтверждающим право собственности каждого гражданина Азербайджанской Республики на часть имущества, безвозмездно переданного из приватизируемого государственного имущества и с выдачей этого документа устанавливалось право собственности гражданина на государственное имущество.

То есть государственные приватизационные акции (чеки) являются документом, подтверждающим право собственности каждого гражданина Азербайджанской Республики на часть имущества, безвозмездно переданного из приватизируемого государственного имущества и с выдачей этого документа устанавливалось право собственности гражданина на государственное имущество. Государственный приватизационный пай (чек) является ценной бумагой. То есть каждый государственный приватизационный пай (чек) имеет одинаковую стоимость в момент его выдачи государством гражданину и является анонимной ценной бумагой.

Самое главное, пункт 3 раздела 8 Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы (Государственная программа I), озаглавленный «Приватизация средних и крупных предприятий», утвержденный законом и подписанный нашим Национальным Лидером Гейдаром Алиевым, заявляет, что в соответствии с планом приватизации акции акционерного общества разделены на следующие виды продажи:

а) 15% — направляется трудовому коллективу по льготной продаже;

б) не менее 50% — направляется на чековые аукционы (инвестиционные конкурсы и аукционы);

в) 10-20% — направляется на денежные аукционы (инвестиционные конкурсы и аукционы);

г) до 25% направляется на формирование специализированных отраслевых и межотраслевых инвестиционных фондов (15% из которых обязательно направляются в ЗИФ, а 10% — в НИФ. Однако в случае неблагоприятной конъюнктуры на фондовом рынке эти акции могут быть выставлены на денежные торги.

По решению тогдашнего Государственного комитета по делам имущества (ныне Государственной службы по вопросам имущества) средние предприятия могут быть приватизированы в порядке, установленном для малых предприятий, в зависимости от их технологических характеристик и оценки.

Следует отметить, что данные нормы, определяющие правила приватизации государственного имущества в Первой Государственной программе, действуют до сих пор. Потому что эти правила не противоречат Закону № 878-ИК от 16 мая 2000 года.

Согласно статье 33.1 того же закона, «нормативные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Закона и регулирующие вопросы приватизации государственного имущества, остаются в силе в части, не противоречащей настоящему Закону».

На основании всего этого считаем, что абзац 3 пункта 4.4.1 и и абзац 2 пункта 7.4.1 «II Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике» нарушающие права собственности, равноправие и другие права граждан, (владельцев паев (чеков)) должны быть адаптированы в соответствии с Конституцией и законами Азербайджанской Республики, а наименования отдельных предприятий, подлежащих приватизации, должны быть утверждены законом и ни в коем случае не должно нарушаться право граждан на приватизационные доли (правило 15 + 50%), указанное в Законе о 1ой программе приватизации.

Даже эти правила выражены почти так же, как и в пункте 5.8 «II Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике». Разница лишь в том, что «Приватизация по отдельным проектам» включена во Вторую госпрограмму.

Так, в статье 5.8 Второй Государственной программы указано, что путем преобразования средних или крупных государственных предприятий в акционерные общества часть из них приватизируется в соответствии с разделами 4.1 и 4.5 Второй Государственной программы по отдельным проектам и путем проведения инвестиционных конкурсов. За исключением предприятий, приватизируемых этими способами, акции остальных или крупных предприятий обычно продаются в следующих пропорциях (распределение):

а) 15% — направляется трудовому коллективу по льготной продаже;

б) 30% — направляется на денежные аукционы;

в) 55% — для специализированных чековых аукционов (специализированных денежных аукционов по истечении срока использования приватизационных паев (чеков) в качестве платежного средства).

При принятии решения о приватизации акций акционерных обществ, созданных в результате преобразования средних и крупных предприятий путем проведения инвестиционных конкурсов или отдельных проектов, с учетом пакета акций, предназначенного для инвестиционного конкурса или продажи по отдельному проекту, оставшиеся части акций (кроме части, направляемой на льготную продажу трудовому коллективу) по решению Президента Азербайджанской Республики или Государственного комитета по вопросам имущества направляется на денежные аукционы и специализированные чековые аукционы (специализированные денежные аукционы по истечении срока использования приватизационных паев (чеков) в качестве средства оплаты).

Из этого вытекает, что при приватизации средних и крупных предприятий по плану приватизации не менее 55% акций акционерного общества должно быть направлено на чековые торги (инвестиционные конкурсы и аукционы). Однако приватизация по отдельным проектам исключает это правило.

То есть эти правила, указанные как в I Государственной программе, так и во II Государственной программе, позволяют владельцам государственных приватизационных паев (чеков) осуществлять право собственности на эти паи (чеки), однако приватизация по индивидуальным проектам ограничивает использование права собственности на эти паи (чеки). В этом случае их права нарушаются.

Например, в дальнейшем при приватизации акций SOCAR приватизация осуществляется по индивидуальному проекту, и государственные приватизационные паи (чеки) не могут участвовать в этой приватизации. Такая ситуация, безусловно, является нарушением предоставленного им законом права на участие в приватизации, правила 15+50%. Как упоминалось выше, поскольку стоимость SOCAR составляет 35% от стоимости государственного имущества, которое будет приватизировано в будущем, остаточная стоимость имущества, которое будет приобретено в будущем, составит 65%, поэтому все оставшееся имущество должно быть приватизировано государственными приватизационными паями (чеками).

А именно, правило статьи 18.1 Закона о приватизации государственного имущества: «Государственные предприятия, имеющие большое значение для экономики страны, приватизируются по отдельным проектам, а 51 и более процентов его акций выставляются на продажу с целью привлечения на предприятие стратегического инвестора» нарушает указанные выше имущественные права граждан, владеющих государственными приватизационными паями (чеками), и препятствует их праву на участие в приватизации прибыльных предприятиях.

Путь устранения этого нарушения заключается в том, чтобы при вовлечении любого стратегического инвестора в процесс приватизации на основе индивидуального проекта этот инвестор мог приобретать государственные приватизационные паи (чеки) на фондовой бирже или в банках. Иными словами, не менее 65% от 51% акций, предприятий, подлежащих приватизации на основании индивидуального проекта, должны быть заменены (оплачены) стратегическим инвестором ранее выданными гражданам государственными приватизационными паями (чеками).

В противном случае приватизация на основе индивидуального проекта будет нарушать охраняемые законом права собственности граждан, Конституцию Азербайджанской Республики, а также правило «все должны быть равны перед законом» (право на равенство). Мы считаем, что перечень предприятий, подлежащих приватизации на основании индивидуального проекта, должен прямо регулироваться законом, и при этом не должно нарушаться правило «65% приватизируется государственным приватизационным паем (чеком)».

Если 51 и более процент акций всех акционерных обществ, выставляемых на приватизацию по индивидуальным проектам продаются, тогда в этом случае правила, указанные в пункте 3 раздела 8 утвержденной Законом I Государственной программы и Статья 5.8 Второй Государственной программы «При приватизации средних и крупных предприятий в соответствии с планом приватизации не менее 55% акций акционерного общества направляются на специализированные чековые аукционы (инвестиционные конкурсы и аукционы)» и «15% продать со скидкой трудовому коллективу» будут нарушены. Это нарушение прав собственности владельцев государственных приватизационных чеков.

Из вышеизложенного, в соответствии с разделом 3 и 8 пункт 3, и пунктом 5.8 II Государственной программы, подписанной нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, мы можем с уверенностью сказать, что государственная приватизация паев (чеки) в качестве государственных ценных бумаг после первого размещения, была передана гражданам страны в качестве имущественных прав в виде доли наследуемого государственного имущества и не менее 65 процентов всего среднего и крупного государственного имущества, подлежащего приватизации.

Кроме того, тот факт, что закон в целом регулирует приватизацию государственного имущества по отдельным объектам, нарушает правило о том, что «закон является официальным документом определенной формы, предназначенным для круга неопределенного круга лиц и для многократного применения». Мы считаем, что на основании этих правил для некоторых должностных лиц открываются возможности для манипуляций. На основании всего этого считаем, что статья 18 Закона Азербайджанской Республики № 878-IQ от 16 мая 2000 года «О приватизации государственного имущества» и пункт 4.1 II Государственной программы нарушают права, предусмотренные Конституцией Азербайджанской Республики, законами Азербайджанской Республики о собственности, равенстве и других правах человека, защищенных международными договорами о правах человека.

Во вторых: Правовой анализ манипулирования ценой государственных приватизационных паев (чеков)

Прежде всего, следует отметить, что абзац 3 пункта 4.4.1 и абзац 2 пункта 7.4.1 II Государственной программы, нарушающие право собственности, регулируемое статьями 13, 29, и право на равенство, регулируемое статьей 25 Конституции Азербайджанской Республики был добавлен во II Государственную программу 8 июля 2008 года. Добавленные пункты следующие:

«В случаях, определяемых продавцом, стоимость государственного приватизируемого имущества, с согласия сторон, может быть оплачена денежным эквивалентом государственных приватизационных паев (чеками) по рыночной цене, определяемой на основании официальной информации, полученной от Государственного комитета по делам Ценных бумаг при Президенте Азербайджанской Республики».

Из этого следует что, рыночная стоимость государственных приватизационных паев (чеков), которые будут использоваться при приватизации в ходе каждого приватизационного процесса, будет определяться на основании официальной информации, полученной от Госкомитета по ценным бумагам.

Хотя этот процесс установления цены может показаться на первый взгляд невинным, на практике он показал, что это очень опасный процесс, нарушающий права собственности и равноправие граждан.

Во-первых, рыночную стоимость ценной бумаги должен определять сам рынок, а не Госкомимущество (ныне Служба). То есть Комитет не должен иметь никаких функций по определению этой стоимости, Комитет должен определять стоимость государственного имущества, выставляемого на приватизацию, и осуществлять эту приватизацию по номинальной стоимости государственного приватизационного пая (чека). Например, если выгодная стоимость государственного приватизационного пая (чека) на рынке составляет 10 тысяч манатов, это не означает, что Комитет должен выдать акцию стоимостью 10 тысяч манатов вместо 81 тысячи манатов номинальной стоимости одной приватизационного пая. Если комитет сделает это, то получится, что если реальная стоимость приватизационного пая на рынке завтра составит 200 тысяч манатов, то комитет должен дать этим инвесторам долю по 200 тысяч манатов за пай.

Во-вторых, на основании этого полномочия Комитет по имуществу и Госкомитет по ценным бумагам могут договориться перед каждой последующей приватизацией и определить цену паев, которые будут использованы при этой приватизации, с желаемой «цифрой». По данным в СМИ, таким образом цена пая (акции) использованная при приватизации Siyazan Broiler в 2010 году, была установлена ​​в размере 1400 манатов. За приватизируемое государственное имущество «Сиязанского бройлерного завода» было выдано 40 000 государственных приватизационных чеков на сумму 14 миллионов 337 тысяч.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что за каждый приватизационный пай трудового коллектива была выделена доля в 50 манатов, а за каждый приватизационный пай, предоставленный материнским инвестором, – пай в 1400 манатов.

В прессе также сообщается, что на многих приватизациях, проводившихся за неделю до и после приватизации Siyazan Broiler, цена одного чека составляла то 50 манатов, то 100 манатов, и комитет по имуществу и комитет по ценным бумагам соглашались.

Как известно, в разделе 3 I Государственной программы «Государственный приватизационный пай» указано, что «Приватизационный пай (чек) является частью приватизируемого государственного имущества безвозмездно выданный каждому гражданину Азербайджанской Республики (пункт 2). Приватизационные паи предоставляются гражданам Республики для приобретения акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов. Пай (чек) может быть продан, заложен банкам, завещан и отчужден в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики (пункт 3). Государственный приватизационный пай- безымянная, (на предъявителя) бумажная ценная бумага, состоящая из 4 (четырех) чеков. Чеки, входящие в состав приватизационного пая, имеют одинаковую стоимость на момент выдачи (п. 4).

Из этих норм видно, что государственные приватизационные паи (чеки) являются ценной бумагой, признающей возможность безвозмездного получения каждым гражданином Азербайджанской Республики части государственного имущества. Конечно, чтобы один гражданин не был выше другого, они должны были получать равные имущественные доли с выданными чеками.

Полагаем, что вышеуказанными законодательными актами ряд должностных лиц путем своей системы манипулирования оценили стоимость чеков, принадлежащих некоторым приближенным к ним гражданам, в 1400 манатов, а чеки, не приближенным к ним гражданам, стоимостью в 50 манатов или 100 манат.

Такая ситуация, безусловно, нарушает право на равенство, регулируемое статьей 25 Конституции Азербайджанской Республики, а также имущественные права граждан, регулируемые статьями 13 и 29 Конституции. Именно из-за абзаца 3 пункта 4.4.1 и абзаца 2 пункта 7.4.1 Второй Государственной программы эта несправедливая ситуация и происходит.

В этом же пункте указано, что «в целях преимущественной продажи рабочим акций акционерных обществ, созданных в результате преобразования государственных предприятий, цена одного приватизационного чека определяется путем деления стоимости государственного имущества, проданного на двух последних чековых аукционах, на количество приватизационных чеков, представленных на этих аукционах.

Полагаем, что для должностных лиц со своей субъективной волей и без полномочий какого-либо нормативно-правового акта, стало возможным формировать любую рыночную цену на чеки в течение недели, манипулируя качеством, количеством и стоимостью общего количества акций и предприятий, подлежащих продаже на чековых аукционах в течение этой недели. Это неприемлемо.

Упомянутые выше факты, также регламентированные пунктом 4.3 II Государственной программы «Реализации государственного имущества на специализированных чековых и денежных аукционах». В пункте 4.3 указано, что продажей государственного имущества на специализированных чековых и денежных аукционах является продажа акций или пакетов акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, покупателям на основании заказов (пункт 4.3.1). На специализированных чековых и денежных аукционах заявки подаются в виде заявок 1-го и 2-го типа. Заявка является заявкой 1-го типа, если заказчиком не установлен минимальный лимит доли, которая будет включена в один приватизационный чек на специализированном чековом аукционе, а если такой лимит установлен, то она называется заявкой 2-го типа. На специализированном денежном аукционе покупатель 1-го типа не устанавливает нижнего предела количества акций, подлежащих оплате за выплачиваемую сумму, а покупатель 2-го типа указывает в заявке минимальное количество акций, которое он хочет купить (п. 4.3). .2). Правила проведения специализированных чековых и денежных аукционов устанавливаются Президентом Азербайджанской Республики (пункт 4.3.3).

Учитывая вышеуказанные нормы, в частности, пункт 4.3.3. мы думаем, что правила, установленные для проведения специализированных чековых и денежных аукционов, регулируются Президентом Азербайджана, а незаконные манипуляции государственных чиновников это стремление переложить ответственность за свои неправомерные действия на Президента. Мы считаем, что эти вопросы должны регулироваться законом. Иначе абзац 3 пункта 4.4.1 и абзац 2 пункта 7.4.1 II Государственной программы нарушают права владельцев государственного приватизационного пая (чека) на равенство, имущественные и другие права человека, охраняемыми Конституцией, законами Республики Азербайджан, и международными документами по правам человека.

В третьих: Правовой анализ необходимости разработки Положения о Государственной комиссии по контролю за приватизацией государственного имущества

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2007 года № 2006 «О Государственной комиссии по контролю за приватизацией государственного имущества», в соответствии со статьей 14 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» в целях усиления государственного контроля за процессом приватизации государственного имущества создана Государственная комиссия по контролю за приватизацией государственного имущества. Председателем этой Комиссии является Премьер-министр Азербайджанской Республики.

В то же время в пункте 2 Распоряжения говорится, что «Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручить в месячный срок подготовить и представить на утверждение Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о Государственной комиссии по Контролю за приватизацией государственного имущества».

Несмотря на это требование, Устав до сих пор не подготовлен и не представлен Президенту. Мы считаем, что подготовка Устава и его представление Президенту Азербайджанской Республики имеет важное значение с точки зрения предотвращения нарушений в этой сфере.

По этой причине компетентным государственным органам целесообразно направить соответствующие рекомендации, предложения и уведомления в Кабинет Министров Азербайджанской Республики для подготовки проекта Положения о Государственной комиссии по контролю за приватизацией государственного имущества.

ИТОГ

На основании вышеизложенного считаем, что для решения вышеуказанных проблем номинальная стоимость защищенных от инфляции государственных приватизационных паев (чеков) должна быть определена законодательно. Таким образом, будут решены вопросы залога этих чеков в банках, отчуждение, безусловное возмещение государством неиспользованных чеков в будущем и другие проблемные вопросы. Это, в свою очередь, станет ключевым фактором сильного и быстрого развития экономики страны. Потому что все экономисты сходятся во мнении, что выпуск больших сумм денег в обращение, наряду с ростом, также создает инфляцию не менее 20%. Однако выпуск такого же количества государственных ценных бумаг может привести к инфляции до 2% (в 10 раз меньше). Это золотое правило экономики.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Относительно сравнения государственных приватизационных паев (чеков) с биткойнами считаем полезным отметить следующее:

Хотя Биткойн в настоящее время и имеет высокую стоимость, на самом деле с юридической точки зрения он не защищен, потому что нет государства, которое его представляет (обеспечивает). Государственные приватизационные паи (чеки) обеспечиваются в пределах стоимости государственного имущества Азербайджанской Республики. Это доказывает, что данные паи имеют высокую юридическую безопасность.

Биткойн не регулируется никаким законом, нормативным правовым актом или международным документом, он полностью подчиняется системе договоренностей и доверительных отношений между сторонами. Иными словами, если вы выключите свет, производящий Биткойн, вся его ценность может исчезнуть в этот момент. Государственные приватизационные паи (чеки) регулируются Конституцией Азербайджанской Республики, законами, другими нормативно-правовыми актами, а также международными документами, подписантами которых мы являемся. Владельцем обязательства по этим паям является государство Азербайджанской Республики, которое является их эмитентом.

Доходы и прибыль, полученные инвесторами на основании государственных приватизационных паев (чеков), а также сами эти паи (чеки), признаются нашей правовой системой и принимаются во всех странах на основании международных документов. Но те же слова трудно сказать о Биткойне.

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https://zerkalo.az/zakony-obyazuyut-vozobnovlenie-oborota-privatizatsionnyh-chekov/

https://m.zerkalo.az/ne-prodavajte-svoi-privatizatsionnye-cheki-fakty-dokazatelstva-tonkosti/

https://zerkalo.az/yuridicheskaya-i-fakticheskaya-stoimost-ostavshihsya-v-obrashhenii-privatizatsionnyh-chekov-realii-dnya/

Мубариз Йолчиев, Доцент юридического факультета БГУ, Член Адвокатской Коллегии, адвокат

[email protected]

Специально для Зеркало

Примечание от редакции:

По данной теме также высказался в СМИ председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж. Он заявил журналистам, что вопрос о приватизационных чеках в той или иной форме актуализировался на фоне многочисленных обращений различных граждан. Необходимо, чтобы соответствующие государственные органы предоставили дополнительные разъяснения и предприняли ряд шагов в связи с этим. Потому что есть вопросы, как в правовом, так и в тактическом плане, которые нуждаются в правовом определении, возможно, на уровне Конституционного суда. Те, кто обращаются в этом направлении, в основном приводят конкретные аргументы. Проведение 65% приватизации богатств, созданных в стране в советский период или ранее посредством чеков, прямо пропорционально написанным на чеках словам: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственным имуществом Азербайджанской Республики». Стоимость каждого из этих чеков одинакова, а 1 (один) пай состоит из 4 (четырёх) чеков. Доля имущественного эквивалента в этой части указана в законе как доля имущественного эквивалента, защищенная от инфляции. Многие утверждают, что не смогли участвовать в процессе приватизации и до сих пор хранят эти чеки. Хотя приватизационные чеки, изъятые из обращения, считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не исполнялись должным образом в соответствии с законодательством. В этом случае должны быть предприняты конкретные шаги в отношении тех, у кого есть чеки, либо должны быть приняты меры по восстановлению их прав на имущество, включающее в себя долю при приватизации. На мой взгляд, в этом вопросе достаточно моментов, которые можно юридически оспорить.