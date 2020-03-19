ЦБА рекомендует отдавать предпочтение безналичным платежам

Центробанк Азербайджана (ЦБА) распространил заявление в связи с прошедшей в ряде СМИ информацией о возможном заражении коронавирусом через денежные банкноты, сообщает Report.

«В соответствии с проводимой ЦБА политикой «чистых денег», поставлены специальные требования перед коммерческими банками, им поручено не допускать повторного обращения поступающих денежных знаков и сдавать их на обработку в ЦБА», — говорится в заявлении.

По информации, в соответствии с правилами денежные знаки, переданные коммерческими банками в ЦБА, а также устаревшие, загрязненные и пришедшие в негодность денежные знаки хранятся в специально отведенных местах, оснащенных современными системами регулирования температуры и влажности, и периодически дезинфицируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Отмечается, что перед выпуском в обращение банкноты подвергаются стерилизации путем очищения и облучения в специальном оборудовании.

С учетом того, что денежные знаки также могут быть источником потенциального риска с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией, ЦБА рекомендует населению, а также субъектам бизнеса максимально ограничить использование наличных денег и отдавать предпочтение безналичным платежам.