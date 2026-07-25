Израильские силовики задержали в ночь на 25 июля 70 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В течение ночи и утром ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба безопасности Израиля провели масштабные контртеррористические рейды в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС), задержав более 70 разыскиваемых подозреваемых. Все подозреваемые были переданы службам безопасности для дальнейшего разбирательства», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что силовики в ходе рейдов допросили порядка 200 подозреваемых и провели обыски в 300 локациях. Военные отметили, что некоторые задержанные подозреваются в связях с радикальным движением ХАМАС.