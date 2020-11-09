Тропический шторм «Эта» обрушился на побережье Флориды

Тропический шторм «Эта» обрушился вечером 8 ноября на побережье американского штата Флорида. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает ТАСС.

Отмечается, что шторм достиг архипелага Флорида-Кис на юго-западе штата. Сейчас опасное природное явление находится в 45 км к северо-востоку от города Маратон. «Эта» движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч. Скорость порывов ветра внутри шторма в пределах 27,7 м/с.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение в связи с надвигающимся штормом.

Ураган «Эта» обрушился 2 ноября на побережье Никарагуа. Стихия получила четвертую категорию опасности, позднее она ослабла до тропической депрессии. Вызванные «Этой» ливни и сильные порывы ветра серьезно повредили инфраструктуру на территории Центральной Америки.