Капсула Dragon с экипажем Axiom-3 (Ax-3), среди которых турецкий астронавт Альпер Гезеравджы, приземлилась в океане у побережья Флориды (США).

Компания Axiom Space вела прямую трансляцию процесса возвращения экипажа Ax-3 с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Капсула Dragon компании SpaceX с экипажем Ax-3 приземлилась в океане у побережья Флориды.

Экипаж Ax-3 покинул МКС 7 февраля в 17:20.

Капсула Dragon с экипажем Ax-3, в состав которого входит турецкий астронавт Гезеравджы, была успешно запущена с космодрома NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января 16.49 (19 января 00.49 по местному времени).

Экипаж Ax-3, перелет которого длился около 36 часов, прибыл на МКС 20 января. (Агентство Анадолу)