Три противника и три способа свержения Пашиняна…

После освобождения оккупированных армянами районов, в нагорно-карабахском процессе наступил очередной важный этап урегулирования: на прошлой неделе состоялась встреча заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, предусмотренная первой московской встречей, плюс, сообщалось, что начал функционировать также мониторинговый центр России и Турции, который был запланирован ноябрьским трехсторонним соглашением.

Заметим, что урегулирование довольно сложный процесс, хотя на первый взгляд может показаться, что самый трудный этап уже остался позади.

Но это только так кажется, на самом же деле, на повестке процесса урегулирования имеются вопросы, которые отнюдь не такие простые проблемы, как, например, де-оккупация азербайджанских районов.

Конечно, теперь главная ответственность за текущие постконфликтные процессы лежит, как говорится, на плечах России, потому что сегодняшняя ситуация установилась именно благодаря ей: азербайджанская армия могла бы полностью освободить Карабах от армянских вооруженных формирований, и этим была бы поставлена точка на тридцатилетнем конфликте, и не было бы нужды ни в миротворцах, ни в каком-то мониторинге.

Что же касается возвращения армян на свои бывшие места проживания, этот процесс также можно было бы организовать гораздо проще, без каких-либо эксцессов: те армяне, которые принимают азербайджанское гражданство и Конституцию Азербайджана, могли бы вернуться в свои дома без каких-либо проблем.

На сей день можно сказать, что Россия старается реализовать все вопросы, которые нашли отражение в ноябрьском трехстороннем соглашении. Но без определенных трений не обходится. Во-первых, политическая ситуация в Армении остается напряженной.

Конечно, теперь понятно, что подавляющее большинство населения страны устало от тридцатилетнего конфликта, и оно, по крайней мере, не очень осуждает нынешнего премьера, т.е. Никол Пашиняна, за то поражение, которое пришлось на долю Армении в последней войне – нет, люди не хотят, чтобы их сыновья погибали в Карабахе, их больше заботят такие простые житейские проблемы, как безработица, благополучная жизнь и т. д.

Тут можно определенно и однозначно сказать, что воду продолжают мутить представители криминального карабахского клана, которому, скорее всего, больше не видать власти, потому что центральная армянская элита сыта по горло «деяниями» карабахских псов войны…

Теперь ясно, что карабахскому клану не удастся свергнуть Пашиняна, потому что из трех способов свержения нынешнего премьера (парламент, уличные протесты и митинги, внеочередные парламентские выборы) ни один пока не устраивает криминальный карабахский политический клан.

Вазген Манукян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются основным ядром нынешней оппозиции. Но всем известно, что этот политический триплет составляет не только суть карабахского вектора армянской оппозиционной политики, но представляет собой основную пророссийскую составляющую армянской оппозиции. Понятно, что эти люди не добьются своего, они всего лишь «запасной аэродром» для российской региональной политики. Кремль заинтересован в том, чтобы Пашинян остался у власти, потому что его подпись стоит под ноябрьскими и январскими соглашениями. Кроме того, Пашинян уже забыл свои былые западные «политические корни» и полностью перешел на сторону Москвы.

Что касается нынешней армянской оппозиции, Кремль может их привести к общему знаменателю с Пашиняном. Но там еще не торопятся с этим: Манукяны, Кочаряны и Саргсяны с одной стороны, должны играть роль кнута против Пашиняна, с другой стороны, они не должны оставить пустым оппозиционное политическое пространство, которое может заполниться западными политическими векторами.

Понятно, что тройка армянской оппозиции еще долго будет маршировать по улицам и площадям Еревана, т.к. сценарий внеочередных выборов их также не устраивает, потому что никто голосовать за них не будет. Но не исключено, что в Москве решат «выпустить пар» армянской политики. В таком случае у Манукяна, Кочаряна и Саргсяна не останется другого выхода, как принять приглашение и участвовать в досрочных парламентских выборах…