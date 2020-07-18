Третья за неделю казнь прошла в США

В США федеральные власти провели третью за неделю казнь преступника.

Об этом сообщает Des Moines Register.

Проведенные властями казни стали первыми на федеральном уровне спустя 17 лет.

К казни через повешение был приговорен 52-летний Дастин Хонкен. Он был обвинен в создании наркотической сети на территории штата Айова, а также в убийстве пяти человек, из которых двое — несовершеннолетние.

Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. На данный момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.