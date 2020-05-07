Третьесортное выступление

Премьер-министр Армении в среду провел в парламенте правительственный час, во время которого вновь сделал ряд заявлений в присущей себе манере – одни из них были странными, другие абсурдными. И все это он как обычно присыпал слоем популизма.

Например, Пашинян сообщил с парламентской трибуны, что нынешние власти выстраивают «совершенно новую» внешнеполитическую концепцию.

По его словам, Армения больше не намерена мириться со статусом «третьесортной страны» и будет позиционировать себя как государство, с чьим мнением должны считаться. Мол, армянские власти с уважением относятся к своим иностранным партнерам и требуют аналогичного отношения к себе.

При этом премьер указал на определенные риски, исходящие из данной позиции, однако, по его заверению, он и его команда «уже сделали выбор, и в дальнейшем будут руководствоваться именно этим принципом». «Мы должны решить, хотим ли прикрывать голову рукой, чтобы нас не били, или, в случае необходимости, принимать удары и наносить ответные. Естественно, мы строим конструктивные и неконфликтные отношения, но я выбрал второй вариант, и иначе себе не представляю. Все остальное — детали», — заявил Пашинян.

Однако ж, детали тут как раз и интереснее всего. Каким образом он намерен добиться исполнения этой своей концепции, любопытно. Ведь как бы ни пыталась позиционировать себя Армения в сегодняшнем мире, есть объективная реальность, в которой «третий сорт» пока что для страны Пашиняна — приговор.

Однако, судя по продолжению речи, эту данность он считает возможным преодолеть одним только поведением армянских дипломатов. По его словам, дипломатический корпус Армении пока не полностью адаптировался к «новым правилам игры», и не все сотрудники внешнеполитического ведомства приняли его подходы, передает Eurasia Daily. «Есть привыкшие прогибаться и о чем-то умолять, подбирая крошки с барского стола. К сожалению, это правда, и я не раз становился очевидцем такого поведения», — сказал армянский лидер.

Интересно, если эти дипломаты начнут вести себя как представители сверхдержав, отношение к Армении в мире резко поменяется? Да с чего бы?

После этого он выступил с еще одним сомнительным утверждением — будто сейчас сотрудничество Армении и России продолжает развиваться в духе дружественных и союзнических отношений. Хотя дураку ясно, что говорить о развитии в этом контексте не приходится. Не было еще в Армении власти, столь сильно раздражающей Москву, как команда Пашиняна. Импульсивная, непредсказуемая, и не особо отвечающая за свои многочисленные заявления.

«Мы продолжаем интенсивно работать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и целью этой интенсивной работы является повышение эффективности военно-политической структуры. То же самое касается и Евразийского экономического союза», — сказал он.

Отношения с Россией в целом находятся на высоком уровне, они конструктивны и эффективны, продолжил Пашинян. «Мы еще не достигли пика эффективности, но будем работать в этом направлении, а когда достигнем — повысим планку и будем стремиться к большему», — заявил премьер.

Все это очень мало похоже на правду и скорее всего в ближайшие дни с опровержением этих слов Пашиняна выступят все СМИ Армении, близкие к прежней власти.

Впрочем, он видно почувствовал, что перегнул палку, и попытался слегка сдать назад. Типа, сказанное вовсе не означает полное отсутствие каких-либо проблем в отношениях с Россией. «В этих отношениях есть и проблемы, и вопросы, и повестка дня. Не секрет, что после событий 2018 года в Армении сформировалась новая политическая ситуация. И наши партнеры должны адаптироваться к этой ситуации. Это касается не только ЕАЭС, но и ЕС. Это касается всех. В свою очередь, Армения также должна адаптироваться, но уже к своему новому статусу», — вырулил премьер.

Депутаты попросили Пашиняна выдать что-нибудь более-менее четкое о его

позиции по карабахскому вопросу. На что он тут же ответил вполне размытой фразой, мол, «ни одно правительство не говорило столько о своей позиции по карабахскому вопросу, сколько наше правительство, неоднократно выражая свою позицию по этому вопросу».

А потом почему-то взволновался и заявил: «Нас не запугают какие-то силы, чтобы мы сели за стол переговоров, и у нас бы дрожали руки от того, чтобы не дай бог не «чихнуть».

Тут он, очевидно, намекает на ресурсы оппозиции Кочаряна-Саргсяна.

«Пусть никто нам не говорит: о чем это вы ведете переговоры? О чем нужно, о том и ведем переговоры.

Требовать от нас ответа может народ Республики Армения. Народ Армении дал нам вотум доверия, чтобы мы вели переговоры. Когда мы сочтем, что в результате этих переговоров у нас есть формула, которую мы можем представить Совету Безопасности, Национальному собранию, народу и общественности, мы придем и представим ее, потому что в вопросе Карабаха есть очень важная формула: пока все не решено, ничего не решено», — сказал премьер-министр, добавив, что, идя на переговоры, власти не будут бояться ни внутренних, ни внешних сил.

И опять ноль конкретики. «О чем нужно, о том и ведем» — это явно не тот ответ на вопрос о сути переговоров, который жаждет услышать не только оппозиция, но и все население Армении. Вот такие резкие и бессодержательные выступления как раз и прибавляют очков противникам Пашиняна, а он как будто никак не может понять этого.