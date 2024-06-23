Нападающий сборной Португалии после двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 и победы над национальной командой Турции на своей странице в Instagram кратко охарактеризовал выступление на турнире.

«Квалификация в плей-офф и первое место в группе гарантированы. Гордимся этой командой, мы Португалия!» — написал Роналду.

Встреча с Турцией, которая состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе Португалии оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.