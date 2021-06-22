Каждый третий американец полагает, что Джо Байден одержал победу на выборах президента США в 2020 году благодаря мошенничеству с голосами, свидетельствуют результаты опроса Монмутского университета.

По его данным, такого мнения придерживаются 32% опрошенных. Еще 61% считает, что Байден победил честно, а 7% не смогли определиться с ответом.

При этом из тех, кто считает выборы несправедливыми, примерно половина верят, что «настало время двигаться вперед» и забыть об этом, а остальные не намерены никогда признавать Байдена президентом.

Опрос проводился 9-14 июня, в нем приняли участие 810 человек. (interfax.ru)