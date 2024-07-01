Предприниматель Илон Маск считает, что провальное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах сплотило американцев.

«Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы в чем-то согласны», — написал он в X (ранее Twitter). Так Маск прокомментировал пост пользователя платформы, который отметил, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов ощущалось как «одна из самых объединяющих вещей».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. (ТАСС)

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