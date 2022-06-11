В Баку завершилась третья сессия свободных заездов. Это была заключительная тренировка перед квалификацией, которая начнется сегодня в 18:15 по бакинскому времени и определит стартовые позиции гонщиков на Гран — при Азербайджана, сообщает #.

Третья тренировка в Баку, как и первая, совпадала с временем старта Гран При в воскресенье, что позволило командам и гонщикам опробовать трек в схожих условиях.

Начало сессии отложили из-за поврежденного в изобиловавшей инцидентами гонке «Формулы-2» защитного барьера в первом повороте.

Барьер пострадал на последнем круге, заменить к началу тренировки его не успели, так что гонщики выехали на трассу с 15-минутной задержкой, но отработали полный час.

Лучшее время показал пилот Red Bull Серхио Перес, проехав круг за 1:43.170. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третья позиция у напарника Серхио Макса Ферстаппена.