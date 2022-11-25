Главный тренер сборной Сербии по футболу Драган Стойкович поделился мнением о поражении своих подопечных в матче группового этапа чемпионата мира против Бразилии, передает Sportklub.

«Мы должны увидеть другую Сербию. На то, что произошло сегодня вечером, повлиял физический фактор. Я не мог узнать свою команду. Мы полностью провалились в физическом плане», — сказал Стойкович.

Встреча, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик», завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон. В следующем туре Сербия сыграет против Камеруна. Игра состоится 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. В заключительном туре сербы сыграют с национальной командой Швейцарии.