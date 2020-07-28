Трехмесячные сборы: Армения пытается казаться равной Азербайджану

СМИ передали весьма интересную новость, связанную с Арменией — там осенью этого года состоятся трехмесячные военные сборы с участием мобилизационного резерва. Такое решение вынес премьер-министр Никол Пашинян. И хотя армяне утверждают, что они плановые, в это как-то не особо верится. Армяне ставят целью усовершенствовать знания и навыки военнослужащих запаса, а также пополнить ряды офицеров-резервистов. Тренировки пройдут с 15 сентября по 15 декабря, к ним будут привлечены 786 военнослужащих запаса, из них 524 рядовых, 82 прапорщика и 180 офицеров.

Учения предусмотрены для усовершенствования военных навыков резервистов, их профессиональной переподготовки, а также подготовки офицеров запаса из числа прапорщиков.

Что, интересно, стоит за этим. Целых 3 месяца с сентября по декабрь, и это ведь в условиях плохой ситуации с пандемией в Армении. Что тут можно предположить — готовятся к возможной войне? Боятся начала Азербайджаном освободительной операции в отношении Нагорного Карабаха? Или сами готовят какие-то военные провокации против Азербайджана? И, наконец, это больше проявления страха, или, напротив, агрессии?

Ситуацию комментирует политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Если посмотреть на календарь последних лет, то можно сказать, что Армения ежегодно в сентябре проводит свои учения. В прошлом году такие учения вызвали определенный резонанс, поскольку в качестве условного врага они прямо обозначили Азербайджан.

В этом году временные рамки несколько сдвинулись, но в целом, если судить по информации, эти учения серьезного влияния на военно-политическую обстановку в регионе не оказывают. К ним привлечены около 800 резервистов, это не такая большая цифра, чтобы говорить о каком-то масштабном характере приготовлений. Шумиха и пиар – с этим в Армении всегда было все хорошо, этому они придают первостепенное значение. Но если судить по характеру действий, серьезного влияния на ситуацию все это не оказывает.

Прежде всего, надо сказать, что мобилизационный потенциал Армении уступает азербайджанскому. Последние события показали, что у нас число потенциальных добровольцев достигло нескольких десятков тысяч человек. Это, конечно, не может не беспокоить армянскую сторону.

Против наших нескольких десятков тысяч человек за несколько дней армяне предлагают привлечь за 3 месяца всего лишь менее тысячи резервистов. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с характером приготовлений азербайджанской стороны.

Что касается возможных военных действий, война всегда подразумевает внезапность. Никто сегодня не может сказать, когда Азербайджан приступит к широкомасштабному освобождению своих территорий. При каких обстоятельствах это будет сделано. Будет ли использована в этом случае армянская диверсия или провокация, или это будет сопряжено с другими какими-то причинами, сейчас точно нельзя сказать. Но в любом случае, ни для кого не секрет, что стороны сегодня готовятся к военным операциям. Внезапность в данном случае играет важную роль. Товузские бои показывают, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий. И в Армении это прекрасно понимают. Понимают цену своим провокациям, понимают, что Азербайджан может ответить им многократно. Поэтому и предпринимают сегодня армяне действия, направленные на, скажем, повышение их мобилизационного потенциала и обороноспособности. Ну, насколько они эффективны, показывает практика.

В предыдущие годы Армения также хвастала тем, что проводит масштабные учения, с привлечением большого количества личного состава, военной техники, но на практике оказывается, что они не в состоянии тягаться с Азербайджаном.

Что же до проявлений страха, страх всегда присутствует, и они это не скрывают. Неоднократно военно-политическое руководство Армении говорило о том, что необходимо заставить Азербайджан отказаться от применения силы – это связано, конечно, со страхом того, что Азербайджан может применить силу, осуществить крупномасштабные действия. Здесь есть страх, неуверенность в собственных силах.

С другой стороны, их готовящиеся учения говорят о том, что армянская сторона хочет апеллировать к каким-то внешним интересантам, потенциальным участникам конфликта. Хочет дать им месседж, что они готовятся к серьезной войне и им нужна будет помощь.

Но если серьезно, то у Армении нет иного пути, кроме изменения линии поведения в ходе переговорного процесса. Если этого не случится, стороны будут естественно готовиться к военным действиям.