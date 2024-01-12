Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны, в Азербайджанской Армии продолжаются командные сборы.

Как сообщили в Минобороны, на сборах участникам подробно рассказывается о различных инженерных заграждениях и миноискателях, разъясняются правила обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

Командному составу были продемонстрированы различные занятия по боевой подготовке. Были выполнены задачи по занятию условного опорного пункта в соответствии с нормативами.

Отметим, что основное внимание на сборах уделено повышению уровня индивидуальной подготовки и профессионализма, а также совершенствованию лидерских качеств командного состава Азербайджанской Армии.