Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибудет в понедельник в Варшаву, где проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщило британское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудят способы усиления санкционного давления в отношении России.

Отмечается, что 5 апреля Трасс также встретится со своим польским коллегой Збигневом Рау в преддверии запланированных на текущей неделе переговоров на уровне глав МИД в рамках Группы семи и НАТО. Руководитель Форин-оффиса намерена призвать союзников «принять еще более жесткие действия против России с целью усилить переговорную позицию Украины в диалоге о мире» с Россией, добавило ведомство.

В МИД Соединенного Королевства уточнили, что Трасс в ходе визита объявит о выделении £10 млн ($13,1 млн) на нужды благотворительных организаций, в том числе тех, которые оказывают помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия в зоне боевых действий на Украине.