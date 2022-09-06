Вице-премьером и главой Минздрава в кабинете Лиз Трасс назначена министр труда Британии Терез Коффи, новым главой Минфина Британии станет министр энергетики Кваси Квартенг. Об этом объявил офис премьера Великобритании в социальных сетях.

Politico отмечает, что Квартенг станет первым темнокожим министром финансов в истории страны. Родившийся на северо-востоке Лондона в семье выходцев из Ганы, Квартенг в 2010 году стал членом парламента. Издание пишет, что он является сторонником свободного рынка

Министерство иностранных дел Великобритании возглавит бывший замглавы МИД Джеймс Клеверли, Министерство внутренних дел — генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

53-летний Клеверли занимал должность замглавы МИД Клеверли два с половиной года — сначала в команде Доминика Рааба, а затем Трасс. Он курировал Ближний Восток, Северную Африку и Северную Америку, а после — Северную Америку и Европу. Именно он подписал текст законопроекта, который позволил Лондону вводить новые санкции против Москвы, так как Трасс в то время находилась с визитом в Москве.

6 сентября экс-министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. После избрания она встретилась с королевой Соединенного Королевства Елизаветой II, и та официально предложила ей сформировать правительство. 96-летняя королева также приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет.

Кот Ларри с Даунинг-стрит в социальных сетях подтвердил, что уходящий в отставку британский премьер покинул резиденцию. В Twitter-аккаунте Ларри неоднократно появлялись ироничные твиты в адрес Джонсона. В частности, за день до объявления Джонсоном об уходе в отставку на странице Ларри появилась запись: «Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…»

Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.