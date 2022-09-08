Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о мерах поддержки граждан и бизнеса из-за энергетического кризиса.

Как сообщает Радио Свобода в Палате общин она объявила, что в течение следующих двух лет британцы будут платить за электроэнергию не более 2500 фунтов стерлингов в год.

Это позволит домохозяйствам ежегодно экономить более тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, сохранится объявленная ранее скидка в размере 400 фунтов стерлингов. Таким образом, расходы британских домохозяйств на электричество будут приближены к текущим, то есть заморожены.

«На этой неделе я пообещала, что справлюсь с растущими ценами на энергоносители, с которыми сталкиваются семьи и предприятия по всей стране. Сегодня я выполняю обещание», – сказала Трасс.

Эти меры, как ожидает британское правительство, ускорят экономический рост и снизят инфляцию на 5%, что уменьшит стоимость обслуживания государственного долга.

Для бизнеса, бюджетных учреждений и благотворительных организаций, опасавшихся многократного роста расходов на электроэнергию, в течение полугода предлагается такая же поддержка, как и для граждан. По истечению этого периода правительство будет оказывать постоянную помощь уязвимым отраслям.

Правительство Великобритании заявило, что компенсирует потери поставщикам электроэнергии, а также будет финансировать экологические программы, ранее оплачиваемые «зеленым сбором» с граждан. На реализацию плана поддержки из бюджета будет выделено 150 миллиардов фунтов стерлингов.

Кроме того, группа по энергоснабжению начала переговоры с местными и международными поставщиками энергии, в том числе с возобновляемых источников. Новые долгосрочные контракты позволят снизить цены на электричество и повысить надежность его снабжения, ожидают в правительстве.

Британское правительство намерено выдать более ста новых лицензий на нефть и газ, отменить мораторий на добычу сланцевого газа, а также увеличить использование атомной, ветровой и солнечной энергии.