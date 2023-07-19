Американский минюст предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает NBC со ссылкой на письмо ведомства, направленное бывшему американскому лидеру.

«Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей», — указал телеканал.

До этого экс-президент заявил, что американский минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, он ожидает обвинений в свой адрес и ареста.