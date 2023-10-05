Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд прекратить дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, заявляя, что на момент инкриминируемых деяний он обладал иммунитетом как глава государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте ходатайства отмечается, что суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете.

Защита политика указывает, что вмененные ему деяния «входят во «внешний периметр» президентских полномочий», поэтому они не могут лечь в основу уголовных обвинений.