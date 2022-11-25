Рэп-исполнитель Канье Уэст сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп при встрече накричал на него и заявил, что рэпер не сможет победить на президентских выборах 2024 года.

«<…> Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — сказал рэпер в одном из видеороликов, размещенных на его странице в Twitter в ночь на пятницу. Он также отметил, что бывшего американского лидера «больше всего сбило с толку» предложение стать вице-президентом исполнителя.

Ролики, размещенные Уэстом, посвящены его предполагаемому выдвижению в президенты в рамках кампании 2024 года и сопровождаются агитационным хэштегом.

В ночь на среду рэпер сообщил, что встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и обсудил с ним намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах. Исполнитель также сообщил, что спросил у политика, не согласится ли он быть его «напарником» в ходе президентской гонки, чтобы затем стать вице-президентом. По итогам разговора он создал опрос пользователей Twitter.

Ранее Уэст сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США. Кроме того, в прямом эфире он представил специалиста, который работает над его «президентской кампанией».