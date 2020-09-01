Трамп заявил, что США ждет «революция» в случае избрания Байдена

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет «революция» в исполнении «радикальных левых сил».
«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу… это революция», — заявил Трамп в интервью Fox News.
«Он слабый человек и был таким всю свою жизнь… Он не должен баллотироваться в президенты», — сказал Трамп о Байдене.
Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники «противостояли» левым протестующим.
«Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам», — ответил Трамп.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов отмечались массовые беспорядки и грабежи.(РИА Новости)