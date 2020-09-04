Трамп заявил, что при слове «Россия» выключает телевизор

«Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании, который транслировали американские телеканалы.