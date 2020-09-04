Трамп заявил, что при слове «Россия» выключает телевизор

США лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, такое мнение высказал президент Дональд Трамп, признав в то же время, что, когда слышит в телеэфире о сговоре с Россией, он выключает телевизор.
«Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании, который транслировали американские телеканалы.
Президент США добавил, что когда слышит слово «Россия», то просто «выключает телевизор». «Это сумасшествие», — добавил Трамп, имея в виду обвинения в «сговоре с Россией».